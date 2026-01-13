হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

আচরণবিধি লঙ্ঘন: রাজশাহী-১ আসনের বিএনপির প্রার্থীকে আদালতে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। একই সঙ্গে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যাখ্যা আগামীকাল বুধবার তাঁকে সশরীরে আদালতে তলব করা হয়েছে।

আসনটির নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির হয়ে রাজশাহীর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মোছা. কামরুন নাহার গত রোববার শরীফ উদ্দীনকে শোকজ নোটিশ দেন। গোদাগাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে ওই নোটিশের অনুলিপি গতকাল সোমবার থানায় আসে।

নোটিশে মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীনকে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি অবগত হয়েছে যে আপনি তানোরের মুণ্ডুমালা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সকল অটোরিকশা ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালককে একটি করে চাদর, মাফলার ও ধানের শীষের পতাকা বিতরণ করেছেন; যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা-২০২৫-এর ৪ নম্বর বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।’

নোটিশে আরও বলা হয়, ‘এমন কাজ নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম হওয়ায় অনুসন্ধান করে এর প্রতিবেদন সুপারিশসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কেন পাঠানো হবে না, সে বিষয়ে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত রাজশাহীর কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

নোটিশের অনুলিপি রাজশাহীর রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারের কাছেও পাঠানো হয়েছে।’

সম্পর্কিত

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত

গণভোটের ব্যালটের টিক চিহ্ন মানেই ঠিক: আলী রীয়াজ

ট্রায়াল দেওয়ার নামে গাড়ি নিয়ে লাপাত্তা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

দুই সহযোগীসহ ‘চাঁদাবাজ’ চান সওদাগর আটক, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

লবণের কার্গো ট্রাকে মিলল ১২৬ কেজি গাঁজা

জামায়াতে ইসলামীতে কেউ স্বাধীনতাবিরোধী নয়: মেজর আখতারুজ্জামান

দেশে ১৭ লাখ ৮০ হাজার শিশু শ্রমে নিযুক্ত: সচিব

রাজশাহীতে হেরোইনসহ দম্পতি গ্রেপ্তার

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২ ভারতীয় নাগরিক আটক, বিএসএফের কাছে হস্তান্তর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা