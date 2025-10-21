বিএনপির ক্লাবঘরে হামলা: জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুর

রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপির একটি ক্লাবঘরে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুর করা হয়। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের পালশা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় নেতা-কর্মীরা জানান, ওই দিন বিকেলে পালশা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাজশাহী-৫ (দুর্গাপুর–পুঠিয়া) আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী ব্যারিস্টার রেজাউল করিমের উদ্যোগে এই আয়োজন হয়। সভা শেষের প্রায় চার ঘণ্টা পর পালশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে থাকা বিএনপির একটি ক্লাবঘরে ভাঙচুর চালানো হয়। এ সময় টেবিল, চেয়ার এবং জিয়া, খালেদা ও তারেক রহমানের ছবি ভেঙে ফেলা হয়।
জানতে চাইলে নওপাড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মতিন বলেন, রাতের আঁধারে বিএনপির নামধারী কিছু ব্যক্তি, যাঁরা আসলে আওয়ামী লীগের দোসর, তাঁরা এ হামলা চালিয়েছেন।
স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মাহাবুর মণ্ডল বলেন, যাঁরা জিয়ার আদর্শে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কখনো তাঁর ছবি ভাঙচুর করতে পারেন না। যাঁরা এ কাজ করেছেন, তাঁরা আওয়ামী লীগের দোসর।
উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব অধ্যাপক জোবায়েদ হোসেন বলেন, ‘পালশা গ্রামে বিএনপির কার্যালয়ে তাণ্ডব চালিয়ে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুর করা হয়েছে। এটি একটি জঘন্য কাজ। আমরা জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।’
এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।