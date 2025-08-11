হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

নিরপেক্ষ নির্বাচনে শতভাগ সহযোগিতা করব: আব্দুস সালাম

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম বলেছেন, ‘একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে আমাদের পক্ষ থেকে শতভাগ সহযোগিতা থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচনে জনগণ আমাদের পাশে থাকবে। যারা নির্বাচন পেছানোর কথা বলে, আমরা মনে করি তারা দেশের জন্য রাজনীতি করতে চায় না।’ গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নওগাঁ জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘অনেকেই বলেন এই প্রশাসন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। আমরা বলি, জনগণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। জনগণ এই নির্বাচনে কারচুপি করতে দেবে না। তারা শুধু ভোট দেবে না, ভোট দেওয়ার পর প্রত্যেকটা ভোটকেন্দ্র পাহারাও দেবে।’

আব্দুস সালাম বলেন, ‘আমাদের নেতা তারেক রহমানের নির্দেশে দুর্গাপূজায় আমরা মন্দিরে পাহারা দিয়েছি। গত ১৭ বছর আওয়ামী লীগ আমাদের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর দখল করেছে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখল করেছে, গুম করেছে, হত্যা করেছে। যে পুলিশ গুম করেছে, তাদের নিরাপত্তাও আমরা দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচনেও জনগণ আমাদের পাশে থাকবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আন্দোলনকারী যে সমস্ত দল আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরও বলব, ছাত্রদেরও বলব—আসুন আমরা জনগণের কাছে যাই। জনগণ কখনো ভুল করে না। ’৬২, ’৬৯, ’৭০, ’৭৫, ’৯০ এবং ’২৪ সালেও ভুল করেনি। কাজেই জনগণের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে। আমরা জনগণের ওপর আস্থা রেখেই নির্বাচনে যেতে চাই। আপনারাও আসেন।’

আব্দুস সালাম বলেন, ‘দেশনায়ক তারেক রহমান বলেছেন—জনগণ যদি বিএনপিকে এককভাবে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে যায়, তারপরও রাষ্ট্র মেরামতের জন্য আমরা সব দলকে সঙ্গে নিয়ে সরকার পরিচালনা করব।’

প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আব্দুস সালাম বলেন, ‘তিনি আমাদের নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথায় এখনো অটল আছেন। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা সব সময় এই সরকারকে সহযোগিতা করেছি, আমরাই তাদের এনেছি। আমরা প্রথম থেকে বলে এসেছি—একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব অর্পিত করাটাই এই সরকারের প্রধান কাজ।’

সংবাদ সম্মেলনে নওগাঁ জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক এস এম রেজাউল ইসলাম রেজুর সভাপতিত্বে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা, বগুড়া-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোশারফ হোসেনসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

