বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক সাইফুল ইসলামকে (৪৮) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি নাটোর সদরের কানাইখালী দক্ষিণ পটুয়াপাড়ায়। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার পর পুলিশকে হেনস্তা করার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী নগর পুলিশ (আরএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে।

এদিকে পুলিশ হেনস্তার অভিযোগে গ্রেপ্তার তরুণের নাম হাসানুর রহমান ওরফে তুহিন (২৬)। তাঁর বাড়ি রাজশাহী শহরের শাহমখদুম থানার বড় বনগ্রাম চকপাড়ায়। পুলিশ হেনস্তার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আর বাসচালককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সড়ক পরিবহন আইনে করা মামলায়।

এর আগে ২৫ জানুয়ারি বিকেলে রাজশাহীর বেলপুকুরের পল্লাপুকুর এলাকায় রাজকীয় পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত হন। আহত ছয়জনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে আরও এক নারী ও পুরুষ মারা যায়। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা মহাসড়ক অবরোধ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানে যান বেলপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) পুলিশের একটি দল।

এ সময় ক্ষুব্ধ জনতা অভিযোগ তোলে, পুলিশ ঘাতক বাসচালককে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে। এ অভিযোগে পুলিশের এক এসআইকে কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অবরুদ্ধ রাখা হয় ওসিকেও। প্রায় এক ঘণ্টা পর অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই বাসচালক দ্রুত বাস নিয়ে পালিয়ে যান। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে গুজব ছড়ানো হয় যে পুলিশ বাসচালককে ছেড়ে দিয়েছে, যা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এই মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ছাত্র-জনতা উত্তেজিত হয়ে নিহত শিক্ষার্থীর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করতে না দেওয়াসহ বেলপুকুর থানার ওসি এবং এক এসআইকে জিম্মি করে। তাঁদের শারীরিকভাবে হেনস্তা এবং এসআইকে কান ধরতে বাধ্য করে তার ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করে। গ্রেপ্তার তুহিন এই ‘মবের’ মূল হোতা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, এ ঘটনায় বেলপুকুর থানায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি এবং সরকারি কাজে বাধা প্রদান ও পুলিশ সদস্যদের হেনস্তা করার অপরাধে পৃথক আরেকটি মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার তুহিনকে সোমবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাসচালককেও আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

