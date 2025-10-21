রাজশাহীতে ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। অন্যান্য ট্রেন চলাচলও স্বাভাবিক রয়েছে।
বগি লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে শুধু ছেড়ে যেতে পারেনি রাজশাহী থেকে পাবনার ঢালারচর স্টেশনের মধ্যে চলাচলকারী এই ট্রেনটি।
রেলওয়ের একজন ওয়েম্যান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজশাহী থেকে ঢালারচরের উদ্দেশে রওনা দেয়। এ সময় অন্য লাইনে থাকা দুটি বগির সঙ্গে ট্রেনটির ধাক্কা লাগে। এতে ঢালারচর এক্সপ্রেসের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়।
তবে রাজশাহী থেকে ঢাকা ও অন্যান্য রুটে ট্রেন চলাচলে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। শুধু ঢালারচরই আটকে যায়।
রাজশাহী রেলওয়ের স্টেশনমাস্টার ময়েনউদ্দিন জানান, বনলতা এক্সপ্রেসের দুটি বগি অন্য ট্রেনে লাগানোর জন্য স্টেশনে এনে রাখা হয়েছিল। সানটিংয়ের জন্য অপেক্ষমাণ ইঞ্জিন ছাড়া এ বগি দুটি নিজে নিজেই পেছনের দিকে সরে যায়। আর তখনই স্টেশন থেকে বের হচ্ছিল ঢালারচর এক্সপ্রেস। এ সময় ওই দুটি বগির সঙ্গে ঢালারচরের দুটি বগির সংঘর্ষ হয়।
ময়েনউদ্দিন জানান, ঢালারচরের লাইনচ্যুত দুটি বগির উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেনও আসছে। ট্রেনটি আসার পর দ্রুত সময়ের মধ্যে উদ্ধারকাজ শেষ হবে। এরপরই ট্রেনটি তার গন্তব্যে ছেড়ে যাবে।