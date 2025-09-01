রাকসু: তৃতীয়বারের মতো মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বৃদ্ধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় তৃতীয়বারের মতো বাড়ানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। রাকসুর ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অধ্যাপক মোস্তফা কামাল বলেন, কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বাড়ানো হয়েছে। তবে অন্যান্য কার্যক্রম তফসিল অনুযায়ী চলবে।
গত ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১৭ আগস্ট থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরুর কথা ছিল। কিন্তু আগের রাতে তা স্থগিত করা হয়। পরে নতুন তফসিলে ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। ২৬ আগস্ট জরুরি বৈঠকে সময় বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট করা হয়। এবার তৃতীয় দফায় সময় বাড়ানো হলো।
এদিকে, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার ও নারী কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে ছাত্রদল। রাবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা ভোটাধিকার চায়। আমরা তাদের পক্ষে কথা বলছি। এটি আমাদের নিজস্ব স্বার্থ নয়, শিক্ষার্থীদের দাবি।’
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন অধ্যাপক মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, ‘নতুন শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর, হলে অ্যাটাচমেন্ট ও পরিচয়পত্র ইস্যুর ব্যাপার আছে। আমরা প্রশাসনের কাছে জানতে চেয়েছি, তারা এ কাজগুলো করতে পারবে কি না। এটা যেন তারা আমাদের আজকের (সোমবার) মধ্যেই জানায়। তারপর কমিশন বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।’
এর আগে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকারের দাবিতে গত রোববার ছাত্রদল কর্তৃক রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় ঘেরাওকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ সময় ধস্তাধস্তিতে বেশ কয়েকজন আহত হন। শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী অভিযোগ করেন, ‘রোববার আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে ধস্তাধস্তি হয়েছে। নারী কর্মীদেরও হেনস্তা করা হয়েছে। প্রশাসনকে এর দায় নিতে হবে। দাবি মানা না হলে আন্দোলন চলবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর বহাল রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।’ এ বিষয়ে জানতে নির্বাচন কমিশনের একাধিক সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের ফোনে পাওয়া যায়নি।