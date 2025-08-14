৮ হাজার টাকা সুদসহ ২২ হাজার দাবি, ডেকে নিয়ে খুন

বগুড়ায় সুদের টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত একমাত্র অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নিহতের নাম রাসেল (২৮)। তিনি শহরতলির চক সরতাজ সুলতানপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে। রাসেল বগুড়া ডায়াবেটিক হাসপাতালে নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করতেন। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাছির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, একই গ্রামের এক কিশোর কয়েক মাস আগে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার সময় রাসেলের কাছে আট হাজার টাকা ধার নেয়। সেই টাকা সুদে-আসলে রাসেল ২২ হাজার টাকা দাবি করেন। এতে ওই কিশোর ক্ষুব্ধ হয়। গতকাল রাতে রাসেলের ফোনে ম্যাসেজ দিয়ে তাঁকে বাড়ির বাইরে আসতে বলে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাসেল বাড়ি থেকে বের হলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই কিশোর রাসেলের বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন রাসেলকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানার ওসি হাসান বাছির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পরপরই ওই কিশোর বাসযোগে ঢাকায় পালিয়ে যাচ্ছিল। তথ্যপ্রযুক্তির সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জ এলাকায় বাস থামিয়ে তাকে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোর পুলিশকে জানায় ধারের আট হাজার টাকা সুদসহ ২২ হাজার টাকা দাবি করায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাসেলকে খুনের পরিকল্পনা করে। গতকাল সন্ধ্যায় শহর থেকে ওই কিশোর ৪০ টাকা দিয়ে একটি চাকু কিনে নিয়ে যায়। এরপর রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাসেলকে বাড়ি থেকে ডেকে খুন করে। রাসেলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।