আন্দোলনের সমর্থনে রুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মশাল মিছিল করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রুয়েটের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে থেকে এই মশাল মিছিল বের করেন তাঁরা। মিছিলটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে তালাইমারী গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা স্লোগান দিতে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সমর্থন জানিয়ে একজন শিক্ষকও মিছিলে অংশ নিতে দেখা গেছে।

শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের যে তিন দফা দাবি তা যৌক্তিক। সেই যৌক্তিক দাবির জন্য তাঁরা অনেক দিন ধরেই আন্দোলন করছেন। দাবি না মানায় সব প্রকৌশলী শিক্ষার্থী লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি পালন করেন। সেখানে তাঁদের ওপর পুলিশ হামলা করে আহত করেন। তাঁরা পুলিশের এই হামলার বিচার দাবি করেন।

শিক্ষার্থীরা তাঁদের মূল দাবিগুলো তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো—নবম গ্রেডে কোনো ধরনের কোটার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া যাবে না, বিএসসি প্রকৌশলীদের নিয়োগ দিতে হবে; ডিপ্লোমাধারীরা যদি নিয়োগ পেতে চান, তাহলে অবশ্যই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পূর্ণ করতে হবে; দশম গ্রেডে ডিপ্লোমা ও বিএসসি প্রকৌশলীদের সবাইকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছাড়া কেউ প্রকৌশলী পদবি লিখতে পারবেন না।

