রাকসু নির্বাচন: গণতান্ত্রিক চর্চার দাবি শিক্ষার্থীদের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন ঘিরে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশের ঘাটতি এবং নানা অনিশ্চয়তায় উদ্বেগ জানিয়েছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী সচেতন শিক্ষার্থীরা।
শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৫২ শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরসংবলিত এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, পোষ্য কোটা পুনর্বহালের আন্দোলনকে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও রাকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এ ছাড়া মনোনয়ন ফি ৫০০ টাকা নির্ধারণ, ছবিসংবলিত ভোটার তালিকা প্রণয়ন না করা, একাডেমিক ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিক দাবি উপেক্ষা এবং সাইবার বুলিং প্রতিরোধে প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা।
শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রসংগঠন বিবৃতির দাবিগুলোর সঙ্গে একমত। আমরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এ দাবিগুলো সামনে এনেছি।’
ফুয়াদ রাতুল আরও বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়েছি, স্মারকলিপি দিয়েছি; কিন্তু প্রশাসন কোনো ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছি। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনকে দেওয়া হয়নি। শিগগিরই আমরা প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবিগুলো জানাব।’