রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণে সময় বাড়ানোয় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন সামনে রেখে তিন দিনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩টি পদের বিপরীতে মোট ১৬৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এদিকে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা বাড়ানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে সাতজন, জিএস পদে পাঁচজন, এজিএস পদে সাতজনসহ তিন দিনে ১৬৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি পদে ১৯ জন এবং ১৭টি আবাসিক হলে ৩৬৩ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।
এদিকে আজ বিকেলে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা ২৬ আগস্ট থেকে বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ করেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট দলকে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা বন্ধ না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করার হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।
কেন্দ্রীয় সংসদে সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী ও ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘শেষ মুহূর্তে এসে একটি নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য অযৌক্তিকভাবে পাঁচ-ছয় দিন সময় বাড়ানো হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। আমরা ভেতরে বৈঠক করেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নির্বাচন অবশ্যই সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।’
সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদপ্রার্থী শাহপরান লিখন বলেন, অতীতে ফ্যাসিস্ট সরকার একটি সংগঠনকে সুবিধা দিতে নির্বাচন পিছিয়েছে। বর্তমানে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও নিন্দনীয়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, আজ নির্বাচন কমিশনের একটি জরুরি সভা ডাকা হয়। সেখানে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে—ভোটকেন্দ্র আবাসিক হল থেকে একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর, ভোটার তালিকায় ছবিযুক্ত করা এবং মনোনয়নপত্র বিতরণ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বর্ধিত করা।
এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা ছিল। তা ছাড়া ২৭ ও ২৮ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ২ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
রাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর।