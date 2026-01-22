হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতাকে গুলি, আতঙ্কে বাজার ফাঁকা

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি

পাবনার সাঁথিয়ায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মোটরসাইকেলে এসে গুলির পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা মন্তাজ আলী (৫১)। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার সাঁথিয়ায় দিনদুপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক এক নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা এসে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বনগ্রাম বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দুপুরে বনগ্রাম বাজারে মসজিদ গলিতে একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর-আতাইকুলা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহসভাপতি মন্তাজ আলী (৫১)। তিনি পদ্মবিলা গ্রামের ইন্তাজ আলীর ছেলে। দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তবে গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। তাঁর একটি হাতের পাশ দিয়ে গুলি চলে যায়। ঘটনার পর আতঙ্কে বাজার থেকে লোকজন সরে যান।

মন্তাজ আলী বলেন, ‘কে বা কারা আমাকে গুলি করেছে, তাদের আমি চিনতে পারিনি। আমার সঙ্গে কারও বিরোধ নেই। তবে আমার বিরুদ্ধে থানায় তিনটি মামলা রয়েছে।’

এ বিষয়ে আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মোটরসাইকেলে করে দুই ব্যক্তি এসে মন্তাজ আলী নামের একজনকে শটগানের গুলি করে। তবে তিনি আহত হননি। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

