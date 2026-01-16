তেলের দাম না দিয়ে পাম্পকর্মীকে গাড়িচাপায় হত্যা করে পালালেন যুবদল নেতা, পরে আটক

রাজবাড়ীতে তেলের টাকা পরিশোধ না করে চলে যাওয়ার সময় পেট্রল পাম্পের এক কর্মচারীকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আবুল হাশেম সুজনের বিরুদ্ধে। সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে করিম ফিলিং স্টেশনে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আবুল হাশেম সুজনসহ দুজনকে আটক করেছে।
নিহত ওই পাম্পকর্মীর নাম রিপন সাহা (৩২)। তিনি সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের চর খানখানাপুর গ্রামের পবিত্র সাহার ছেলে। এ ঘটনায় আটক দুজন হলেন গাড়ির মালিক যুবদল নেতা আবুল হাশেম সুজন ও তাঁর গাড়িচালক কামাল হোসেন।
গতকাল বিকেলে রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে একটি কালো রঙের গাড়িতে তেল নেওয়ার পর টাকা না দিয়েই গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করা হয়। এ সময় রিপন গাড়ির সঙ্গে দৌঁড়ে গেলে তাঁকে চাপা দেওয়া হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।
ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান আরও বলেন, ঘটনার পর শুক্রবার দুপুরে পুলিশ অভিযুক্ত আবুল হাশেম সুজন ও তার গাড়িচালককে আটক করেছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে।