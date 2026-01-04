হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

ঘন কুয়াশায় ১২ ঘণ্টা বন্ধের পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল শুরু

রাজবাড়ী প্রতি‌নি‌ধি

আজ বেলা সা‌ড়ে ১১টায় কুয়াশা কে‌টে গে‌লে দৌল‌তদিয়া-পাটু‌রিয়া নৌপথে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘন কুয়াশায় ১২ ঘণ্টা ব‌ন্ধ থাকার পর দৌল‌তদিয়া-পাটু‌রিয়া নৌপথে ফে‌রি চলাচল শুরু হ‌য়ে‌ছে। আজ রোববার বেলা সা‌ড়ে ১১টায় কুয়াশা কে‌টে গে‌লে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়।

এর আগে শ‌নিবার দিবাগত রাত সা‌ড়ে ১১টা থে‌কে ঘন কুয়াশায় নৌ দুর্ঘটনা এড়া‌তে ফে‌রি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ফে‌রি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় যানবাহন আটকা প‌ড়ে। এতে ভোগা‌ন্তি‌তে প‌ড়েন চালক ও যা‌ত্রীরা।

বিআইড‌ব্লিউটিসি দৌলত‌দিয়া ঘাট শাখার ব‌্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন ব‌লেন, শ‌নিবার সন্ধ‌্যার পর কুয়াশা পড়‌তে থা‌কে। ‌রাত সা‌ড়ে ১১টার সময় নদীপথ অস্পষ্ট হ‌য়ে যায়। সে সময় নৌ দুর্ঘটনা এড়া‌তে এই নৌপথে ফে‌রি চলাচল বন্ধ ক‌রে দেওয়া হয়। ফে‌রি চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় ‌কিছু যানবাহন পা‌রের অপেক্ষায় থা‌কে। আজ বেলা সা‌ড়ে ১১টায় কুয়াশা কে‌টে গে‌লে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়। ঘা‌টে আট‌কে থাকা যানবাহন দ্রুত পারাপা‌রের চেষ্টা চল‌ছে। দৌলত‌দিয়া-পাটু‌রিয়া নৌপথে ছোট-বড় মি‌লিয়ে ১০টি ফে‌রি চলাচল কর‌ছে।

