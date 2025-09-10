গোয়ালন্দে হামলায় নিহতের ঘটনায় আরও ২ জন গ্রেপ্তার

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার আস্তানায় হামলায় একজন নিহতের ঘটনায় করা মামলায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে এ মামলায় পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন গোয়ালন্দ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়ার শান্ত কাজী (১৯) ও ফরিদপুরের সালথা থানার ঘটরকান্দা গ্রামের মোহাম্মদ আনিছুর রহমান (৩০)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম বলেন, গত শুক্রবার জুমার পর নুরাল পাগলার আস্তানায় হামলার ঘটনায় রাসেল মোল্লা নামের একজন নিহত হন।
গত সোমবার রাতে নিহত ব্যক্তির বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে থানায় চার হাজার জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ওসি বলেন, গত শুক্রবার রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় একটি মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা সাড়ে ৩ হাজার জনকে আসামি করা হয়। ওই মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুটি মামলায় মোট ২০ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে হয়রানির শিকার না হন, সে জন্য ভিডিও ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।