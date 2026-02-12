সাঈদীপুত্র শামীমের চেয়ে দ্বিগুণ ভোটে এগিয়ে ধানের শীষের সোহেল মনজুর

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনের মধ্যে নেছারাবাদ উপজেলা থেকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন পেয়েছেন ৬৯,৫০০ ভোট। দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের শামীম বিন সাঈদী পেয়েছেন ৩৭,১৬৩ ভোট। ফলে নেছারাবাদ উপজেলায় বিএনপি প্রার্থী ৩২,৩৩৭ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।
নেছারাবাদ উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিস সূত্রে জানা গেছে, তিনটি উপজেলা নিয়ে গঠিত পিরোজপুর-২ আসনের নেছারাবাদ উপজেলায় মোট ৭৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ১,৯৭,৯৯৯ জন। এর মধ্যে মোট ভোট পড়েছে ১,১৫,৯৯১টি, যা প্রায় ৫৮.৫৮ শতাংশ।