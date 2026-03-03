হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

‘জিয়ানগর উপজেলা’ পুনরায় নাম ফিরে পাওয়ায় বিএনপির আনন্দ মিছিল

পিরোজপুর প্রতিনিধি

বিএনপির নেতা-কর্মীদের আনন্দ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের ‘জিয়ানগর উপজেলা’ পুনরায় ফিরে পাওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পিরোজপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ মোড় থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয়। পরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন নেতা-কর্মীরা। আনন্দ মিছিল শেষে জিয়ানগর বাজারে ব্যবসায়ী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জিয়ানগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদ আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ফাইজুল কবির তালুকদার, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তানজিদ হাসান শাওন, জেলা যুবদলের সদস্য এস কে আল-আমিন প্রমুখ।

২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৯তম বৈঠকে ইন্দুরকানি উপজেলার নাম পরিবর্তন করে ‘জিয়ানগর উপজেলা’ হিসেবে নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দুরকানি উপজেলার নাম পরিবর্তন করে ‘জিয়ানগর উপজেলা’ হিসেবে নামকরণ করা হয়। শুধু গেজেট প্রকাশিত হওয়া বাকি রয়েছে।

সম্পর্কিত

ইউনিয়ন পরিষদে ডেকে নিয়ে চুরির অপবাদ, অপমান সইতে না পেরে অটোচালকের আত্মহত্যা

পিরোজপুরের সাবেক এমপি শাহ আলম আটক

নেছারাবাদে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ, তদন্তের দাবি

সোসাইটি ফর স্বরূপকাঠীর ত্রিবার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

পিরোজপুরে আগুনে পুড়ল বৃদ্ধের বসতবাড়ি

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আহম্মদ সোহেল দায়িত্ব পাওয়ায় পিরোজপুরে আনন্দের বন্যা

পিরোজপুরে বিএনপির দুই নেতাকে কুপিয়ে জখম

পিরোজপুর-২ আসনে ৫ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

সাঈদীপুত্র শামীমকে কাঁদিয়ে হাসলেন ধানের শীষের সুমন

পিরোজপুর-৩ আসনে ধানের শীষের রুহুল আমিন দুলাল বিজয়ী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা