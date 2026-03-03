‘জিয়ানগর উপজেলা’ পুনরায় নাম ফিরে পাওয়ায় বিএনপির আনন্দ মিছিল

পিরোজপুরের ‘জিয়ানগর উপজেলা’ পুনরায় ফিরে পাওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পিরোজপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ মোড় থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয়। পরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন নেতা-কর্মীরা। আনন্দ মিছিল শেষে জিয়ানগর বাজারে ব্যবসায়ী ও দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জিয়ানগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদ আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ফাইজুল কবির তালুকদার, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক তানজিদ হাসান শাওন, জেলা যুবদলের সদস্য এস কে আল-আমিন প্রমুখ।
২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১১৯তম বৈঠকে ইন্দুরকানি উপজেলার নাম পরিবর্তন করে ‘জিয়ানগর উপজেলা’ হিসেবে নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দুরকানি উপজেলার নাম পরিবর্তন করে ‘জিয়ানগর উপজেলা’ হিসেবে নামকরণ করা হয়। শুধু গেজেট প্রকাশিত হওয়া বাকি রয়েছে।