পিরোজপুরে দুই আসনে সাঈদীর দুই ছেলে এগিয়ে, একটিতে ধানের শীষ

পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।
পিরোজপুর-২ আসনে মোট ১৬৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০টির ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের শামীম সাঈদী ৫,৩৬২ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের আহম্মেদ সোহেল মঞ্জুর পেয়েছেন ৩,৭৬৭ ভোট।
পিরোজপুর-৩ আসনে মোট ৮৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টির প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী ধানের শীষ প্রতীকের রুহুল আমিন দুলাল ১০,০৪২ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। শাপলা কলি প্রতীকের ড. শামীম হামিদী পেয়েছেন ৫,৩১২ ভোট, আর হাতপাখা প্রতীকের ডা. রুস্তুম আলী ফরাজী পেয়েছেন ৪,৮৬৬ ভোট।