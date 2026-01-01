পটুয়াখালী-৩ আসনে নুর-হাসান মামুনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা

পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং স্বতন্ত্র হাসান মামুনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী এই ঘোষণা দেন।
যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে নুরুল হক নূর ও হাসান মামুনের মনোনয়নপত্রে কোনো ধরনের ত্রুটি না থাকায় সেগুলো বৈধ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত উভয় প্রার্থী একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘যাচাই-বাছাই শেষে পটুয়াখালী-৩ আসনে নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনসহ পাঁচ মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া গেছে। বাকি দুজনের বাতিল করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হবে।’
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নুরুল হক নুর বলেন, ‘নির্বাচনী কার্যক্রম মাত্র শুরু হয়েছে। এ আসনের জনগণ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি নির্বাচিত হলে গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলাকে সারা দেশের মধ্যে রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলব।’
স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন বলেন, ‘গলাচিপা ও দশমিনার মানুষের জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। এলাকার সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও সমর্থনেই আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি।’
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনটি ঘিরে আগে থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ আসনে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা আরও জমে উঠবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।