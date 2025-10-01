হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে ইলিশ চুরির অভিযোগে ২ শিশুকে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ, ছবি ভাইরাল

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

নির্যাতনের শিকার দুই শিশু। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর গলাচিপায় ইলিশ মাছ চুরির অভিযোগে দুই শিশুকে হাত-পা বেঁধে প্রকাশ্যে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য ও স্থানীয় এক মাছ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে।

গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গলাচিপা উপজেলার চরবিশ্বাস ইউনিয়নের চরমহিরউদ্দিন এলাকার নতুন স্লুইসগেটসংলগ্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতনের পর শিশুদের হাতে মাছ ধরিয়ে ছবি তোলা হয়। গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন ছবি ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ভুক্তভোগী দুই শিশু হচ্ছে জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার মহিষকাটা গ্রামের কাশেম হাওলাদারের ছেলে (১০) এবং গলাচিপার চরবিশ্বাস ইউনিয়নের চরআগস্তি গ্রামের হারুন প্যাদার ছেলে (১৪)। তাদের মধ্যে ১৪ বছর বয়সী শিশুকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

স্বজনদের বরাতে জানা গেছে, গত রোববার রাতে ওই দুই শিশু স্থানীয় জেলে জয়নাল খাঁর সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। রাত গভীর হলে তারা নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে মাছ ব্যবসায়ী ইমরান বয়াতি তাদের ধরে তাঁর আড়তে নিয়ে যান। অভিযোগ ওঠে, তারা আড়ত থেকে প্রায় ১০টি ইলিশ চুরি করেছে। এরপর তাদের হাত-পা বেঁধে মারধর করা হয় এবং দুপুরে রোদে বসিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। শুধু তাই নয়, হাতে মাছ ধরিয়ে ছবি তোলা হয় এবং তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুদের বেঁধে রাখা অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় ইউপি সদস্য হাসান সরদার ও মাছ ব্যবসায়ী ইমরান বয়াতি ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ হাজার ৫০০ টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে না পারায় স্বজনদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। পরে শিশুদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ইউপি সদস্য হাসান সরদার বলেন, ‘শিশুরা আড়ত থেকে মাছ চুরি করেছে। আমি খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে মাছের দাম ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করা হয়। তাদের মারধর করা হয়নি।’

মাছ ব্যবসায়ী ইমরান বয়াতি বলেন, ‘ওরা আমার আড়ত থেকে মাছ চুরি করেছে। পালাতে চাইলে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়। এর আগেও তারা মাছ চুরি করেছিল, তখন বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসা হয়েছিল। এবার প্রমাণ হিসেবে ছবি তোলা হয়েছে।’

গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশাদুর রহমান বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছিল। ভুক্তভোগীদের লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কুয়াকাটা সৈকতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়

হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ বহনে ট্রলিও দিল না কর্তৃপক্ষ

কুয়াকাটা সৈকতে ফের ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন

বাউফলের কালাইয়া বন্দরে অগ্নিকাণ্ডে দুই দোকান ভস্মীভূত

‘ভুলবশত’ বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি প্রধান শিক্ষকের

২৪ কোটি টাকার সড়ক ভেঙে পড়ল চার মাসেই

গলায় কলা আটকে মৃত্যু

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল নিয়ে বাউফলে উত্তেজনা, বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ডিলারকে হুমকির অভিযোগ

কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এল মৃত ডলফিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ, ২১ ঘণ্টায়ও মেলেনি খোঁজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা