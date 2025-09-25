হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

‘ভুলবশত’ বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি প্রধান শিক্ষকের

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

বাউফলে বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিক্রির অভিযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর বাউফলে একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক নতুন ও পুরোনো পাঠ্যবই বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা বইগুলো উদ্ধার করে স্কুলে জমা দিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার ধুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুমা আক্তার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বিনা মূল্যের পাঠ্যবই স্থানীয় ভাঙারি ব্যবসায়ী হানিফ হাওলাদারের (৫৫) কাছে বিক্রি করেন। ওই ব্যবসায়ী ভ্যানে করে বই নিয়ে যাওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা বিষয়টি স্থানীয়দের জানালে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদে হানিফ প্রথমে বই থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে পুরোনো খাতা বললেও পরে স্বীকার করেন, প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ৫ হাজার ৮৫০ টাকায় বই ও খাতা কিনেছেন। স্থানীয়দের চাপের মুখে তিনি বইগুলো বিদ্যালয়ে ফেরত দেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক মাসুমা আক্তার আজকের পত্রিকাকে জানান, পুরোনো খাতা বিক্রির সময় ভুলবশত কিছু বই চলে গেছে।

এ বিষয়ে বাউফল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোছা. মেহেরুন্নেছা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাত্র এক সপ্তাহ হলো যোগদান করেছি, তাই বিষয়টি আগে জানতাম না। উক্ত বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

