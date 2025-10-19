বাউফলে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া ইউনিয়নের উত্তর পাকডাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী নাহিদের (৭) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (১৯ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের একটি ডোবা থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল থেকে নাহিদ নিখোঁজ ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার নিখোঁজের খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে। কিন্তু পায়নি।
রোববার দুপুরে এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি বিদ্যালয়সংলগ্ন ডোবায় শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করেন। নাহিদ ওই এলাকার নিজাম মৃধা ও সালমা বেগম দম্পতির ছেলে।