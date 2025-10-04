বাউফলে তরমুজ ডাকাতির ঘটনায় মূল হোতা গ্রেপ্তার

পটুয়াখালীর বাউফলে ট্রলারসহ ১৫ লাখ টাকার তরমুজ ডাকাতি ও কৃষকদের ওপর হামলার ঘটনার মূল হোতা কামাল হোসেনকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে ভোলা জেলার দক্ষিণ দিগালদি এলাকা থেকে র্যাব-৮-এর পটুয়াখালী ও ভোলা ক্যাম্পের সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন।
র্যাব-৮ পটুয়াখালী ক্যাম্পের অধিনায়ক স্কোয়াড্রন লিডার রাশেদ আহসান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
র্যাব-৮ পটুয়াখালী সূত্রে জানা গেছে, গত ১৪ মার্চ রাতে তরমুজবোঝাই একটি ট্রলার গলাচিপা উপজেলার চর কাজল এলাকা থেকে চাঁদপুরের উদ্দেশে রওনা হয়। ট্রলারে পাঁচজন কৃষক প্রায় ১০ হাজার তরমুজ বহন করছিলেন, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা। তাঁরা তেঁতুলিয়া নদীর বাউফলের নাজিরপুর অংশে পৌঁছালে সশস্ত্র ডাকাত দল ট্রলারটি ঘিরে ফেলে। পরে কৃষকদের মারধর করে তরমুজবোঝাই ট্রলার লুট করে নিয়ে যায়।
এই ঘটনায় ভুক্তভোগী কৃষক শহিদুল মাতব্বর বাদী হয়ে বাউফল থানায় অজ্ঞাতনামা সাত-আটজনকে আসামি করে মামলা করেন।
স্কোয়াড্রন লিডার রাশেদ আহসান জানান, পুলিশের তদন্তের পাশাপাশি র্যাবের ছায়া তদন্তে এই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে কামাল হোসেনের নাম উঠে আসে। পরে তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করে অভিযান পরিচালনা করা হয়। তাঁকে গ্রেপ্তারের পর বাউফল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।