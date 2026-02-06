পটুয়াখালীতে জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে মামার জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সীমানা দেয়াল ভেঙে জোর করে ঢুকে নিজের মামার জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার সকালে কুয়াকাটা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মোতালেব শরীফ দাবি করেন, কুয়াকাটা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুয়াকাটা গেস্টহাউস-সংলগ্ন তাঁর পৈতৃক জমি রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ভাগ্নে জামায়াত নেতা শাহাবুদ্দিন ফরাজী দলবল নিয়ে সেই জমি দখলের চেষ্টা করেছেন।
মোতালেব শরীফ জানান, শাহবুদ্দিন কুয়াকাটা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহকারী বাইতুল মাল সম্পাদক এবং জামায়াতের রুকন সদস্য।
মোতালেব শরীফ দাবি করেন, কুয়াকাটা গেস্টহাউস-সংলগ্ন ১২৪ / ১২২৬ নম্বর খতিয়ানের জমিটি তাঁর বাবার ছিল। বাবার মৃত্যুর পর বৈধ বণ্টন অনুযায়ী তিনি ওই জমির মালিকানা পান। তিনি অভিযোগ করেন, আদালতের আদেশ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জাল দলিল ও প্রভাব খাটিয়ে জমি দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। মোতালেব শরীফ বলেন, গত ৩ জানুয়ারি অভিযুক্তরা তাঁর গেস্টহাউজের পেছনের অংশে ঘর নির্মাণের হুমকি দেন। এ ঘটনায় তিনি মহিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এরপরও বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর ভাগ্নে জামায়াত নেতা শাহবুদ্দিনের নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি দল তাঁর জমিতে ঘর বানানোর চেষ্টা চালায়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করলে মহিপুর থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
জানতে চাইলে শাহাবুদ্দিন ফরাজী বলেন, ‘আমি কোনো জমি দখল করতে যাইনি। এখানে আমার মা ও খালারা তাঁদের ন্যায্য অংশ পাবেন। নিজেদের জায়গা বুঝে নেওয়ার জন্য আমরা সেখানে গেছি। এতে কোনো অন্যায় হয়নি।’
মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহব্বত খান বলেন, ‘বিষয়টি জমিসংক্রান্ত বিরোধ। লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’