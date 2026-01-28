হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন: নুর

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

দশমিনায় ট্রাক প্রতীকের নির্বাচনী সমাবেশে নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনে জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন এবং উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে থাকব বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

আজ বুধবার পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনের দশমিনা উপজেলার আলীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন। আসনটিতে নুরুল হক নুর ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করলেও বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী তিনি।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘এই আসনে বিএনপির কোনো প্রার্থী নেই। বিএনপি আমাকে সমর্থন দিয়েছে, আমি বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আপনাদের নেতা যদি মানেন, তা হলে তাঁর কথার মর্যাদার জন্য আজ থেকে ট্রাক প্রতীকে কাজ করেন।’

নুর বলেন, ‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে। তাঁর মনোনীত প্রার্থী বিজয় লাভ না করলে আমাদের এলাকার উন্নয়ন হবে না। আর যদি আমাকে নির্বাচনে বিজয়ী করেন, তাহলে তারেক রহমানকে বলে এই উপজেলার উন্নয়নের জন্য শতভাগ কাজ করতে পারব। তারেক রহমানের প্রার্থীকে আপনারা জয়লাভ না করালে তিনি মনঃকষ্ট পাবেন এবং উন্নয়ন থেকে আমাদের দুই উপজেলা পিছিয়ে থাকবে।’

নুর আরও বলেন, ‘মানুষের সামান্যতম সৌজন্যবোধ নেই। গতকাল (মঙ্গলবার) গলাচিপার বকুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ট্রাক প্রতীকের মিছিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের সমর্থকেরা বাধা দিয়েছে এবং ছেলেদের মারধর করেছে। আমার সঙ্গে পুলিশ ছিল, দুই-তিন শ ছেলে ছিল, হুকুম দিলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত। আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। আমি কোনো প্রতিহিংসা চাই না।’

স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের উদ্দেশে নুর বলেন, ‘জনগণ আপনাকে ভোট দিলে আপনি এমপি হবেন, আমাকে ভোট দিলে আমি হব। এ সকল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকুন। আপনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি আবু হুরাইরাসহ অনেককে মোবাইলে হুমকি দিচ্ছেন।

‘আপনি নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন, এতে আপনার প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে। কাউকে হুমকি-ধমকি দিয়ে তাদের ভোট পাওয়া যায় না। জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চান, দেখেন জনগণ কী বলে।’

