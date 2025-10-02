হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: বাউফলে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

গ্রেপ্তারকৃত গোবিন্দ ঘরামি। ছবি: সংগৃহীত

ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে শাহ-আলম নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলার প্রধান আসামি গোবিন্দ ঘরামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার গাজীপুরের বাসন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাউফল থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২৩ মার্চ উপজেলার কায়না গ্রামে শাহ-আলমের ছাগল গোবিন্দ ঘরামির জমিতে প্রবেশ করে ঘাস খাওয়া নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে শাহ-আলম গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় প্রায় এক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মারা যান।

ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে হামলার মামলা হলেও পরে সেটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়। এরপর থেকেই মামলার প্রধান আসামি গোবিন্দ ঘরামি পলাতক ছিলেন।

এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গোবিন্দ ঘরামির অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে সোপর্দের প্রস্তুতি চলছে।’

