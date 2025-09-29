হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ বহনে ট্রলিও দিল না কর্তৃপক্ষ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

হাসপাতালে ট্রলি না পেয়ে ধরাধরি করে লাশ নিয়ে যাচ্ছে স্বজনরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে মো. জাকারিয়া (২২) নামে এক কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। মৃত্যুর পর লাশ বহনের ট্রলি না দেওয়ার অভিযোগও করেছে পরিবার। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে হাসপাতালেই মারা যান তিনি। এর আগে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে অসুস্থ অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিবারের দাবি, জাকারিয়া ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিলেন। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, তিনি অন্য রোগে ভুগছিলেন।

নিহত জাকারিয়া পটুয়াখালী সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি দুমকি উপজেলার লেবুখালী ইউনিয়নের আঠারোগাছিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বাবা মো. জাহাঙ্গীর আলম ও মা হোসনেয়ারা বেগমের একমাত্র ছেলে ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ছাত্র হিযবুল্লাহ পটুয়াখালী জেলা শাখার সহ-প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

বাবা জাহাঙ্গীর আলমের অভিযোগ, ‘আমার ছেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত ছিল। ভর্তি করার পর কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। ভালো ডাক্তার পর্যন্ত পাইনি। নার্সদের কাছে বারবার অনুরোধ করলেও তারা সাড়া দেয়নি। বিনা চিকিৎসায় আমার ছেলে মারা গেছে। মৃত্যুর পর লাশ বহনের জন্য ট্রলি চেয়েছিলাম, সেটিও হাসপাতাল দেয়নি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক দিলরুবা ইয়াসমিন লিজা বলেন, ‘গতকাল রাতে দায়িত্বে থাকা নার্স মোসা. মাহমুদা ও মোসা. রুজিনা এবং ওয়ার্ডবয়কে শোকজ করা হয়েছে। মৃত রোগীকে কেন ট্রলি দেওয়া হয়নি, তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে।’

