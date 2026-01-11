হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

বাউফলে দুই ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে, সহযোগিতার জন্য মা গ্রেপ্তার

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় দুই স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত অনিক (২০) ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে বাউফল থানায় মামলা হয়েছে। ধর্ষণে সহযোগিতার অভিযোগে অনিকের মা নুরজাহান বেগমকে আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে অনিক তাঁর পরিচিত এক ছাত্রীকে কৌশলে বাড়িতে ডাকেন। ওই ছাত্রী একা না গিয়ে আরেক সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে অনিকের বাড়িতে যান। পরে কৌশলে বাড়ির দুটি কক্ষে দুই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করেন অনিক।

একপর্যায়ে ভুক্তভোগী দুই শিক্ষার্থীর একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অভিযুক্ত অনিকের মা নুরজাহান বেগম ঘটনাটি আড়াল করার চেষ্টা করেন। পরে গত শুক্রবার রাতে ভুক্তভোগীরা বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের কাছে পুরো ঘটনা জানান।

পরে দুই শিক্ষার্থীর পরিবার তাদের নিয়ে বাউফল থানায় উপস্থিত হলে ভুক্তভোগীরা পুলিশকে বিস্তারিত জানিয়ে অভিযোগ করে।

পুলিশ আরও জানায়, ঘটনার পর অভিযুক্ত অনিক ঢাকায় পালিয়ে গেছেন। তাঁদের বাড়ি উপজেলার মদনপুরা ইউনিয়নের চন্দ্রপাড়া গ্রামে।

এ বিষয়ে বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, ভুক্তভোগী দুই শিক্ষার্থীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় মামলা হয়েছে। ধর্ষণে সহযোগিতার অভিযোগে অভিযুক্ত যুবকের মাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগীদের মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ওসি।

