পঞ্চগড়ে সর্বনিম্ন ৭.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা

তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশায় কাবু হয়ে পড়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের জনজীবন। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।
পঞ্চগড়ে টানা পাঁচ দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে। তবে বেলা বাড়লে সূর্যের দেখা মিলছে। এতে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ছে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, আজ সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯১ শতাংশ এবং গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার। এর আগে গতকাল সোমবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি। গত রোববার ৭ দশমিক ৩, শনিবার ৮ দশমিক ৩ এবং শুক্রবার ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।
তীব্র শীতে সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছে খেটে খাওয়া লোকজন। পঞ্চগড় শহরের রিকশাচালক আব্দুল মালেক বলেন, ‘শীত এলেই আমাদের কষ্ট শুরু হয়। সকালে রিকশা নিয়ে বের হতে মন চায় না। যাত্রীও খুব কম, ভাড়াও ঠিকমতো পাওয়া যায় না। ঠান্ডায় হাত-পা অবশ হয়ে যায়।’ আরেক রিকশাচালক সোহেল রানা বলেন, ‘এই কদিনে যাত্রী একদম নাই বললে চলে। মানুষ বের হয় কম, ভাড়া কম দেয়। কিন্তু আমাদের তো প্রতিদিন রোজগার না করলে চুলায় আগুন জ্বলে না।’