কুয়াশায় মোড়ানো পঞ্চগড়, শীত আগমনের বার্তা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ে ভোর থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে দেখা গেছে শীতের আগাম বার্তা। ভোর থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় চারপাশ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কাটে কুয়াশা। মনে হচ্ছে, প্রকৃতি যেন আসন্ন শীতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে।

আজ শনিবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ভোরের কুয়াশায় জেলার মাঠঘাট, গ্রামীণ জনপদ থেকে শুরু করে শহরের চারপাশ ঢেকে যায় সাদা চাদরে। গাছের পাতা, ঘাসের ডগা আর ধানের শিষে ঝুলে থাকা শিশিরের বিন্দুগুলো জানান দিচ্ছে, উত্তর সীমান্তে এসে পড়েছে শীতের ছোঁয়া।

পঞ্চগড়ের তালমা এলাকার বাসিন্দা আজিজুল হক বলেন, ‘সকালে উঠে দেখি ঘরের সামনে কিছুই দেখা যায় না। গাছপালায় পানি জমে আছে। মনে হচ্ছে শীত একেবারেই দরজায় এসে গেছে।’ একই এলাকার গৃহবধূ সালমা বেগম বলেন, ‘সকালে বাইরে গেলেই ঠান্ডা লাগে। শিশুরা এখন চাদর গায়ে দিয়ে প্রাইভেটে যাচ্ছে। এমন কুয়াশা দেখে মনে হয়, এবারের শীতটা আগেভাগেই চলে আসবে।’

এ বিষয়ে আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘আজ (শনিবার) সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দুই দিন ধরে সকালে ঘন কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, যা মৌসুমি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ধীরে ধীরে উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রভাব শুরু হচ্ছে।’

