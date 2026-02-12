হোম > সারা দেশ > পাবনা

চাটমোহরে প্রিসাইডিং অফিসার প্রত্যাহার

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 

পাবনার চাটমোহরে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে জামায়াত নেতারা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করার অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং অফিসারকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী।

প্রত্যাহারকৃত ওই প্রিসাইডিং কর্মকর্তার নাম রুহুল আমিন। তিনি চাটমোহর উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক। তিনি উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের আশরাফ জিন্দামী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

জানা যায়, পাবনা জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান, মোখলেছুর রহমানসহ কয়েকজন জামায়াত নেতা গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রিসাইডিং অফিসার রুহুল আমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এজেন্টের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তান্তর করেন।

ঘটনাটি সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরীকে অবগত করা হলে তিনি পাবনা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার শাহেদ মোস্তফার নির্দেশে প্রিসাইডিং অফিসার রুহুল আমিনকে প্রত্যাহার করেন। ওই কেন্দ্রে সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে জানান, জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার শাহেদ মোস্তফার নির্দেশে প্রিসাইডিং অফিসার রুহুল আমিনকে প্রত্যাহার করে ওই কেন্দ্রে সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

