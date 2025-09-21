ঈশ্বরদীর ভাড়া বাসা থেকে রাশিয়ার নাগরিকের লাশ উদ্ধার

পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে কর্মরত এক রুশ নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের হাসপাতালসংলগ্ন জিগাতলা এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। ধারণা করা হচ্ছে, স্ট্রোকে মারা গেছেন তিনি।
নিহত ওই রুশ নাগরিকের নাম কারপোভ ক্রিল (২৬)। তিনি ঈশ্বরদীর পাকশীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ‘ইএসকেএম’ নামে একটি ঠিকাদারি কোম্পানিতে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে ঈশ্বরদী আমবাগান ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ ইন্সপেক্টর আফজাল হোসেন জানান, কারপোভ ক্রিল ঈশ্বরদী শহরের জিগাতলা এলাকার আনোয়ার হোসেনের বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। শনিবার রাতে পরিবারের সদস্যরা রাশিয়া থেকে তার মোবাইল ফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কথা বলতে পারেনি। পরে তারা বিষয়টি কোম্পানির সিকিউরিটি অফিসারকে জানান। সিকিউরিটি অফিসার দোভাষী আনোয়ারুল ইসলাম এবং পাশের ফ্ল্যাটে থাকা আরেক রাশিয়ান নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় ক্রিলকে অচেতন অবস্থায় রুমে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে রাশিয়ান চিকিৎসক মিখাইল এসে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার পরপরই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ পুলিশ সদস্যরা সেখানে গিয়ে তদন্ত করে ও মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।
ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার সরকার সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, ওই রাশিয়ান নাগরিক ব্রেন স্ট্রোকে মারা গেছেন। কয়েক দিন আগে তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি।
রাতেই মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে। ইতিমধ্যে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’