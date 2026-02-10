হোম > সারা দেশ > পাবনা

পাবনায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

পাবনা প্রতিনিধি

মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি বাসই দুমড়েমুচড়ে যায়। আজ সকালে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার শোলাবাড়িয়া এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা।

পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের শোলাবাড়িয়া এলাকায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সোয়া ৭টার দিকে সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা থানার শোলাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মাধপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুস্তাফিজার রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

ওসি জানান, সকালে যাত্রীবাহী শাহজাদপুর ট্রাভেলস পাবনা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল। পখে শোলাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা মাছরাঙা পরিবহনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে একজন মারা যান। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন। তাঁদের মধ্যে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজন মারা যান।

ওসি মুস্তাফিজার রহমান বলেন, নিহত বা আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে নিহত দুজনের মধ্যে একজন শাহজাদপুর ট্রাভেলসের চালক এবং অপরজন মাছরাঙা পরিবহনের হেলপার।

