হাতিয়ায় ছাত্রদল নেতার ঘরে আগুন

নোয়াখালী ও হাতিয়া প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার চানন্দী ইউনিয়নে এক ছাত্রদল নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে ওই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নলেরচর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। আগুনে বসতঘরের বিভিন্ন আসবাবসহ মূল্যবান মালামাল পুড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নোয়াখালী জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহনাট্য-বিষয়ক সম্পাদক ইয়াসিন আলী সুজনের নলেরচর গ্রামের বাড়িতে তাঁর বাবা মো. বেলাল মিয়া থাকতেন। তবে গতকাল তিনি ওই ঘরে ছিলেন না। গভীর রাতে বাড়িটিতে আগুনের লেলিহান দেখে স্থানীয় লোকজন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এ সময় ঘরটি তালাবদ্ধ ছিল।

ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলী সুজন বলেন, ‘আমার বাবা ঘরে না থাকায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।’ তিনি বলেন, ‘প্রকল্প বাজারে ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে আমি প্রকাশ্যে বলেছি, “অভিযোগটি মিথ্যা।” এর জেরে সন্ত্রাসীরা আমার ঘরের দরজায় তালা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।’

হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলাউদ্দিন বলেন, ‘নির্বাচনের পর থেকে এলাকায় একের পর এক সহিংস ঘটনা ঘটছে। শান্ত হাতিয়াকে আগুন আর হামলা চালিয়ে অশান্ত করে তোলা হচ্ছে। আগুন সন্ত্রাস কোনো দলের জন্যই কাম্য নয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

হাতিয়া উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক শামসুল তিব্রিজ বলেন, ‘আপনার কাছ থেকেই মাত্র বিষয়টি শুনলাম। এ বিষয়ে খবর নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারব।’

হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ভুক্তভোগী পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

