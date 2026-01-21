হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

স্বামীর জন্য ভোট চাইতে হাতিয়ায় গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন হান্নান মাসউদের স্ত্রী

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

গ্রামের নারীদের আলিঙ্গন করেন শ্যামলী সুলতানা জেদনী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়িতে পা রাখা। এসেই তিনি নেমে পড়েছেন স্বামীর জন্য প্রচারণায়। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভোটারদের কাছে ভোট চাইছেন স্বামীর জন্য। চষে বেড়াচ্ছেন গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল। আর নববধূকে দেখতে পেয়ে খুশি ভোটাররা।

এই নববধূ হলেন শ্যামলী সুলতানা জেদনী। নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে ১০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদের সহধর্মিণী তিনি। গত ৫ ডিসেম্বর পারিবারিকভাবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। শ্যামলী এনসিপির অঙ্গসংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিভাগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বিয়ের পর গত সোমবার প্রথমবার হাতিয়ায় শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন শ্যামলী। শ্বশুরবাড়িতে বেড়ানোর পাশাপাশি স্বামীর জন্য ভোটারদের কাছে দোয়াও চাইছেন তিনি। আজ বুধবার পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের চরকৈলাশ গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে যান এই নববধূ। প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে নারীদের আলিঙ্গন ও কুশল বিনিময় করেন তিনি। এ সময় তিনি তাঁর স্বামী আবদুল হান্নান মাসউদকে শাপলা কলি প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। গ্রামের নারীরা নববধূকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন।

এ সময় শ্যামলীর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় ছাত্রশক্তি হাতিয়া উপজেলা শাখার সদস্যসচিব আশিক এলাহি, তমরদ্দি ইউনিয়নের সদস্যসচিব ইনজামামউল হক নিশান, পৌরসভা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মো. ইয়াকুব আলী এবং জামায়াতে ইসলামীর পৌরসভা শাখার একজন নারী নেত্রী।

জাতীয় ছাত্রশক্তি হাতিয়া উপজেলা শাখার সদস্যসচিব আশিক এলাহি বলেন, ‘হাতিয়ার মহিলারা রক্ষণশীল। গ্রামের মহিলারা তাঁদের সমস্যা নিয়ে মহিলাদের সঙ্গেই কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এ জন্য আমাদের নেত্রী নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে হাতিয়ায় চলে এসেছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ইউনিয়নে ও ওয়ার্ডে গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলবেন। ভোট গ্রহণ পর্যন্ত তিনি মাঠে থাকবেন।’

এ বিষয়ে শ্যামলী সুলতানা জেদনী বলেন, ‘আমি যেহেতু একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত, এই কাজ আমার জন্য সহজ হবে। এ ছাড়া হান্নান মাসউদ ইতিমধ্যে হাতিয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছেন। সামনে নির্বাচন পর্যন্ত যে সময়টুকু আছে, স্ত্রী হিসেবে আমি তাঁর সঙ্গে থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করে যাব।’

