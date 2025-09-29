হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

সৈয়দপুর-চট্টগ্রাম রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু শিগগির

নীলফামারী ও সৈয়দপুর প্রতিনিধি 

বিমানবন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন ও যাত্রীদের অভিজ্ঞতা জানতে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে গণশুনানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিমানবন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন ও যাত্রীদের অভিজ্ঞতা জানতে সৈয়দপুর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ গণশুনানির আয়োজন করেছে। আজ সোমবার বিমানবন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জে এ গণশুনানি হয়। এতে বিমানবন্দরে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা, অংশীজন ও যাত্রীরা অংশ নেন।

গণশুনানিতে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত সচিব এস এম লাবলুর রহমান। তিনি বলেন, যাত্রীসেবা বাড়াতে ও ফ্লাইটের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বিমানবন্দরের এয়ারফিল্ডের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। এক যাত্রীর প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সৈয়দপুর থেকে শিগগির চট্টগ্রাম রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করা হবে।

যাত্রী নজরুল ইসলাম গণশুনানিতে বলেন, বিদেশফেরত যাত্রীদের কাছে বকশিশ দাবি করে আনসার সদস্যরা বিড়ম্বনায় ফেলেন। এ ছাড়া ট্রলিসংকট ও ব্যাগেজ হারানো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা দ্রুত সমাধান চান যাত্রীরা। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধান অতিথি।

সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক এ কে এম বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শাকিলা পারভীন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পরিচালক ইফতেখার জাহান হোসেন এবং মানবসম্পদ ও সাধারণ প্রশিক্ষণ বিভাগের উপপরিচালক আবিদুল ইসলাম। এ ছাড়া সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল ওয়াদুদ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

নীলফামারীতে প্রতিমা ভাঙচুর, যুবক গ্রেপ্তার

পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে রেলওয়ের ৩০০ ওয়াগন

কাজ শেষ না করে পালিয়েছে ঠিকাদার, তিনটি সড়কে ভোগান্তিতে জনজীবন

থানার ওসির অপসারণের দাবিতে ঝাড়ুমিছিল

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের অসন্তোষ নিরসন, আগামীকাল কাজে যোগ দেবেন তাঁরা

ওজনে চাল কম, নীলফামারীতে খাদ্যবান্ধবের ডিলারকে জরিমানা

উজানের ঢলে তিস্তার পানি বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই, বন্যার আশঙ্কা

নীলফামারীতে বাড়ছে তিস্তার পানি, বন্যার শঙ্কা

সৈয়দপুর রেল কারখানা: স্প্রিং সংকটে মেরামত হচ্ছে না ট্রেনের কোচ

সৈয়দপুরে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা