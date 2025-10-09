হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

খালেদা জিয়ার সেফ এক্সিটের দরকার পড়েনি: রিজভী

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

কিশোরগঞ্জ উপজেলার পাগলাটারি গ্রামে কলু মোস্তাকিন আলীর বাড়ির সামনে বিএনপির সংক্ষিপ্ত সভায় রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, যদি কোনো নেতার অন্তরে সততার আলো থাকে, তাঁর বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগ করেও সেফ এক্সিটের দরকার হয় না। বেগম খালেদা জিয়ার সেফ এক্সিটের দরকার পড়েনি, কারণ, তিনি অন্তরের আলোতে আলোকিত।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাহাগিলি ইউনিয়নের পাগলাটারি গ্রামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা মামলা হয়েছে, নানা অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্তু তিনি দেশের মাটিতেই থাকতে চেয়েছেন। তিনি কখনোই সেফ এক্সিট চাননি। তিনি আরও বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ নানা সমালোচনা আছে, তবে উপদেষ্টারা সেটিকে উন্নত করার চেষ্টা করছেন। এখন অর্থনীতির অবস্থা খুবই খারাপ। কর-জিডিপি অনুপাত কমছে, কর্মসংস্থান হচ্ছে না, শিল্পকারখানা বন্ধ হচ্ছে। শেখ হাসিনা সরকারের সময় নানা প্রকল্পের আড়ালে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।

পাগলাটারি গ্রামের কলু মোস্তাকিন আলীর জন্য আনা বিএনপির উপহারের দুটি ব্যাটারিচালিত ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের যেসব কাজের সমালোচনা করার আছে, আমরা তা করব। তবে তাদের ভালো দিকও তুলে ধরব। আমরা চাই না সরকার ব্যর্থ হোক, বরং দায়িত্বশীলভাবে দেশ পরিচালনা করুক। কেউ যদি দুর্নীতি বা অপরাধে জড়িত থাকে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’

রিজভী বলেন, ‘আমরা ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছি, যেখানে দেশের ভবিষ্যতের করণীয় তুলে ধরা হয়েছে। রাজনীতিতে যে অপসংস্কৃতি ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছিল, তা বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি। ব্যাংকগুলো এখন ঋণ দিতে পারছে না, কারণ, ব্যাংকে টাকা নেই। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের যে ভিশন, তা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও আলোচিত হয়েছে। আমরা নতুন চিন্তা ও স্বপ্ন নিয়ে জনগণের কাছে যাচ্ছি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ভিশনেই আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি এগিয়ে যাবে। জনগণই শেষ পর্যন্ত বিচার করবে।’

এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বেবী নাজনীন, জেলা বিএনপি সভাপতি আব্দুর গফুর সরকার, সাধারণ সম্পাদক শাহিন আক্তার, নির্বাহী কমিটির সদস্য বিলকিস ইসলাম, আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন বকুলসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর পক্ষ থেকে পাগলাটারি গ্রামের কলু মোস্তাকিন আলীকে দুটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানসহ নগদ অর্থসহায়তা দেওয়া হয়। এ ছাড়া গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ দুই পরিবারকেও সহায়তা করা হয়। গরু কেনার সামর্থ্য না থাকায় পাগলাটারি গ্রামের মোস্তাকিন আলী প্রায় তিন যুগ ধরে বুক দিয়ে তেলের ঘানি টেনে সংসার চালাচ্ছেন। আজকের পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁর বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর বিএনপির পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়া হলো। এর আগে স্থানীয় এক ব্যক্তি মোস্তাকিনকে একটি টিনের ঘর ও বিদ্যুৎচালিত মেশিন দেন। উপজেলা প্রশাসনও মোস্তাকিনকে সহায়তা করেছে।

