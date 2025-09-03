হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে প্রসূতির মৃত্যু, চিকিৎসকের বিচার দাবি

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

মা ও শিশু ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগীর স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে একটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে লিমা আক্তার (২৫) নামের এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলেছে রোগীর স্বজনেরা। তবে প্রসূতি মা মারা গেলেও তাঁর নবজাতকটি সুস্থ রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে মেডিকেল মোড় এলাকায় মা ও শিশু ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ ঘটনা ঘটে।

গতকাল রাতে পুটিমারি ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া এলাকার নগেন আলীর মেয়ে লিমা বেগমের প্রসবব্যথা উঠলে তাঁকে মেডিকেল মোড় এলাকার মা ও শিশু ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যান স্বজনেরা। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক হাবিবা বিনতে ইসলাম কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই প্রসূতিকে নিয়ে যান ডেলিভারি রুমে। কিছুক্ষণ পর একটি ইনজেকশন দিলে পুত্রসন্তানের জন্ম দেন লিমা বেগম। তবে সন্তান প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হলে চিকিৎসকেরা প্রসূতিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। স্বজনেরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

লিমা বেগমের বাবা নগেন আলী বলেন, ‘আমার মেয়ের গতকাল রাতে প্রসবব্যথা উঠলে আমরা তাকে মা ও শিশু ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসকের অবহেলার কারণে আমার মেয়ে সন্তান প্রসব করার পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হয়। পরে চিকিৎসক হাবিবা সামলিয়ে উঠতে না পারলে আমার মেয়েকে দ্রুত রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। আমরা তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকের অবহেলায় আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। আমি চিকিৎসকের বিচার চাই।’

এ বিষয়ে উপজেলার পুটিমারি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তা হাবিবা বিনতে ইসলাম বলেন, ‘গতকাল রাতে যে রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁর প্রসবব্যথা ছিল। রাতে সন্তান প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ আমি সামলাতে না পারলে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলি। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।’

কিশোরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নীল রতন দেব বলেন, ‘বিষয়টি আজ শুনেছি। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। আশা করি, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

