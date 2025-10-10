হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

রাতে গ্রাম্য সালিস, সকালে হাত-পা বাঁধা ঝুলন্ত লাশ

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বড়ভিটা ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামে মোস্তাফিজার রহমান (৩৫) নামের এক যুবকের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের এছলাম আলীর ছেলে এবং তিন সন্তানের জনক।

পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোস্তাফিজার সম্প্রতি প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের কাছ থেকে গোপনে ১১১ শতক জমি কিনেছিলেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর মিজানুরের পরিবার জমি ফেরত চায়। এ নিয়ে দুই দফা গ্রাম্য সালিস বসে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শেষ দফার সালিসে মোস্তাফিজারকে ৫৫ শতক জমি ও পাঁচ লাখ টাকা ফেরত দিতে বলা হয়।

সালিসের পর রাতে তিনি বাড়ি ফিরে ঘুমাতে যান। পরে আজ শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের ঘটনায় গ্রামের সবাইকে ডেকে সালিস করা হয়েছিল। সেখানে কী ঘটেছে, তা বড় ঘটনা, এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। মোস্তাফিজারের চাচি জেন্নাতুল বেগম বলেন, ‘মাইজানুর পরিবারের লোকজন ফোন দিয়ে তাকে রাতের বেলায় ডেকে নেন। পরে সকালে দেখি, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গাছে ঝুলছে।’

এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুস বলেন, ‘হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জমিসংক্রান্ত সালিসের বিষয়টি আমরা শুনেছি। তদন্ত চলছে।’

