শাহজালালে আগুন: সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ৬ ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনায় নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ রুটের ছয়টি ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ।
সৈয়দপুর বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শিডিউল অনুযায়ী বেসরকারি এয়ারলাইনসের এসব ফ্লাইট সৈয়দপুর থেকে শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল। সাময়িক স্থগিত ফ্লাইটগুলোতে অন্তত ৪০০ যাত্রীর ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল।
সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক এ কে এম বাহাউদ্দিন জাকারিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঢাকাগামী ফ্লাইট প্রথমে সন্ধ্যা ৬টা এবং পরে রাত ৯টা পর্যন্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। তবে কোনো ফ্লাইট বাতিল করা হয়নি।
এর আগে বেলা সোয়া ২টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৬টি ইউনিট কাজ করছে। এ ছাড়া বিমানবন্দর বাহিনীর ফায়ার ইউনিট, ঢাকা ওয়াসার গাড়িও দেখা যায়। এ ঘটনায় বিমানবন্দরে ফ্লাইট ওঠানামা সাময়িক স্থগিত রয়েছে। বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ঢাকা অভিমুখী অন্তত আটটি আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বিকল্প গন্তব্যে অবতরণ করেছে।