হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

নীলফামারীতে ট্রাকচাপায় নৈশপ্রহরী নিহত

নীলফামারী প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নীলফামারী শহরে ট্রাকচাপায় ছওকত আলী (৬৮) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকালে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কে জেলা শহরের বনফুল মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। তিনি শহরের পূর্ব কুখাপাড়ার জসিম উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, শহরের একটি মার্কেটে নৈশপ্রহরী হিসেবে কাজ করেন শওকত আলী। সেখানে কাজ শেষে সকালে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। পথে দ্রুত গতির একটি ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলে নিহত হন।

ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়ক অবরোধ করে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে ওই সড়কে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, ‘ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে গেছে। সেটি শনাক্তের চেষ্টা অব্যাহত আছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তির লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

সম্পর্কিত

শ্রমিক নেতাকে মারধর, রংপুর-নীলফামারী বাস চলাচল বন্ধ

লিখিত পরীক্ষায় প্রক্সি দিয়ে পাস, ভাইভায় ধরা খেলেন দুই পরীক্ষার্থী

পলিনেট হাউসে কৃষিতে নতুন দিগন্ত, বছরে সোহেলের লাভ ১০ লাখ টাকা

রেলের জমি দখল করে ভবন, সাবেক কাউন্সিলর-প্রকৌশলীসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বাবার বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রাণ গেল নারীর

নীলফামারীতে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

কেঁচো সার উৎপাদনে স্বাবলম্বী ডিমলার একাদশী

সৈয়দপুরে বাসচাপায় ভ্যানচালক নিহত

ডোমারে গাড়িবহরে হামলা: দুই ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৩ জন কারাগারে

নীলফামারীতে হচ্ছে চীনা সরকারের উপহার ১০০০ শয্যার হাসপাতাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা