মহাসড়কে বাইক রেসিংয়ে মাইক্রোর সঙ্গে সংঘর্ষ, প্রাণ গেল তরুণের

নাটোরের নওয়াপাড়ায় বাইক রেসিংয়ের সময় মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ সাকিব (১৯) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নওয়াপাড়া নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাকিব সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের মধ্য হাগুরিয়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকেলে সাকিব ও তাঁর এক বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে রেস প্রতিযোগিতা করে। পথে রাসেল ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বগুড়া থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শাকিবের মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।
এ সময় মাইক্রোবাসের চালকসহ আরও দুজন গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।
এ বিষয়ে ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসটি জব্দ করে ফাঁড়িতে আনা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক আইনে মামলা দায়ের করা হবে।