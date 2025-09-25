হোম > সারা দেশ > নাটোর

মহাসড়কে বাইক রেসিংয়ে মাইক্রোর সঙ্গে সংঘর্ষ, প্রাণ গেল তরুণের

নাটোর প্রতিনিধি 

নাটোরে বাইক রেসিংয়ের সময় মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের নওয়াপাড়ায় বাইক রেসিংয়ের সময় মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ সাকিব (১৯) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নওয়াপাড়া নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাকিব সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের মধ্য হাগুরিয়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ বিকেলে সাকিব ও তাঁর এক বন্ধু দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে রেস প্রতিযোগিতা করে। পথে রাসেল ফিলিং স্টেশনের সামনে পৌঁছালে বগুড়া থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শাকিবের মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।

এ সময় মাইক্রোবাসের চালকসহ আরও দুজন গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ বিষয়ে ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসটি জব্দ করে ফাঁড়িতে আনা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক আইনে মামলা দায়ের করা হবে।

সম্পর্কিত

নাটোরে ট্রাকচাপায় যুবক নিহত

নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের

পশ্চিমাঞ্চল থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, চরম ভোগান্তি

নাটোরে বাসের ধাক্কায় মাছ ব্যবসায়ী নিহত, আহত ১

খেলতে গিয়ে বাবার অটোরিকশা চালিয়ে দিল শিশু, ধাক্কায় কৃষক নিহত

৭ দফা দাবিতে নবেসুমি শ্রমিকদের গেট মিটিং

নাটোরে মহাসড়কে ডাকাতি, ১০ লাখ টাকার মালপত্র লুট

চলনবিলে ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ, উৎসবের আমেজ

রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

বড়াইগ্রামে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা