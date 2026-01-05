হোম > সারা দেশ > নাটোর

নাটোরে নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

নাটোর প্রতিনিধি 

নাটোর সদরের বড়ভিটা ভেদরার বিলসংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে এক নারীর (২১) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে নারীর পরিচয় জানা যায়নি। নিহত নারীর শরীরে আঘাতের চিহ্নসহ গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ভেদরার বিলের মধ্যে পুকুরপাড়ের পরিত্যক্ত একটি টিনের ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় এক নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। নিহত নারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে এবং গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করাসহ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

