হোম > সারা দেশ > নাটোর

বড়াইগ্রামে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 

নাটোরের বড়াইগ্রামে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার দ্বাড়িকুশি গ্রামের ফুলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নুর ইসলাম ওই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।

ওই গৃহবধূ বলেন, ‘আমার বাড়ির পাশে নুর ইসলামের পুকুর আছে। অনেক দিন ধরে তিনি আমাকে রাত ৩টার দিকে ডাকাডাকি করেন। বিভিন্ন সময় কুপ্রস্তাবও দিয়েছেন। আমি রাজি না হওয়ায় আজ মারধর করেছেন।’

ওই নারী আরও বলেন, ‘আজ সকালে পুকুরের মাছ নেওয়ার জন্য রাস্তার পাশে পিকআপ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখেন নুর ইসলাম। এতে আমার দুলাভাই আজিরদ্দিনের পাট শোলার ক্ষতি হয়। আজিরদ্দিন প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারতে মারতে বাড়িতে নিয়ে আসেন। আমি তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে নুর ইসলাম ও তাঁর বাবা ইউনুস আলী আমাকে মারধর করেন। আমার শরীরের কাপর-চোপড় ছিঁড়ে ফেলেন। পরে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে।’

জানতে চাইলে নুর ইসলাম বলেন, ‘এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নাই। আমার নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে।’

বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার হোসেন বলেন, লিখিত অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

