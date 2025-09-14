নাটোরে মহাসড়কে ডাকাতি, ১০ লাখ টাকার মালপত্র লুট

নাটোরের বড়াইগ্রামে একটি কাভার্ড ভ্যান আটকে প্রায় ১০ লাখ টাকার মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে উপজেলার সুতিরপাড় এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চালক মিজান শেখ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাতে নুরজাহার ট্রান্সপোর্টের একটি কাভার্ড ভ্যানের চালক মিজান শেখ (২৭) এলজি বাটারফ্লাই কোম্পানির হেড অফিস থেকে (টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওভেন, ওয়াশিংমেশিন) মালপত্র নিয়ে নাটোর শোরুমের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে সহকারী হিসেবে ওয়াসিম আলী (২৪) ছিলেন। রাত সাড়ে ৩টার দিকে বড়াইগ্রাম থানার মোড় অতিক্রম করার পর ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা ৫-৭ জন দুর্বৃত্ত একটি ডাম্প ট্রাক দিয়ে কাভার্ড ভ্যানটির গতিরোধের চেষ্টা করে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় চালক পাশের একটি লোকাল রাস্তায় ঢুকে পড়েন। কিছুক্ষণ পর একটি ছোট পিকআপ ভ্যান কাভার্ড ভ্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অভিযোগে বলা হয়, দুর্বৃত্তরা চালক ও হেলপারকে হত্যার হুমকি দিয়ে কাভার্ড ভ্যানের তালা ভেঙে ভেতরে থাকা মালপত্র লুট করে নেয়। এতে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার পণ্য নিয়ে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার হোসেন জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।