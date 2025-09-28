নাটোরের লালপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

নাটোরের লালপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় নুর আলম (২২) নামে এক যুবক ও অজ্ঞাত (৫৫) এক নারী আহত হয়েছেন। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার লালপুর ইউনিয়নের চিনিবটতলা মোড়ে ও বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের কয়লার ডহর নামক স্থানে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন—উপজেলার লালপুর ইউনিয়নের বালিতিতা ইসলামপুর (মহেশপুর) গ্রামের মৃত দুখু কসাইয়ের ছেলে ভ্যানচালক এরশাদ আলী (৪০) এবং বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের মোহরকয়া গ্রামের মৃত ফজল আলীর ছেলে মো. বাবলু আলী (৬০)। আহতরা হলেন—মোহরকয়া গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে মোটরসাইকেলচালক নুর আলম ও অজ্ঞাত এক নারী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে লালপুর-বাঘা মহাসড়কের উপজেলার লালপুর ইউনিয়নের চিনিবটতলা মোড়ে রাজশাহীগামী একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস ভ্যানচালক এরশাদ আলীকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এরপর ওই গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। ঘাতক মাইক্রোবাস ও এর চালক মো. হারুন অর রশিদকে আটক করে লালপুর থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। হারুন অর রশিদ নওগাঁর সাপাহারের অনাথপুর গ্রামের মো. আব্দুল আজিজের ছেলে।
অন্যদিকে, শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ৯টার দিকে বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের কয়লার ডহর নামক স্থানে দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মোহরকয়া গ্রামের মো. বাবলু আলী (৬০) বিলমাড়িয়া থেকে নিজ বাড়িতে আসার পথে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি রেজিস্ট্রেশনবিহীন মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়। মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন মোহরকয়া গ্রামের নুর আলম।
ধাক্কায় বাবলু আলী ও মোটরসাইকেলচালক নুর আলম গুরুতর আহত হন। এ সময় অজ্ঞাত এক নারীও আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গুরুতর আহত দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। রামেক হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাজশাহীর বানেশ্বর নামক স্থানে রাত ১০টার দিকে মো. বাবলু আলীর মৃত্যু হয়।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তদন্তের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।