দুর্বৃত্তের হামলায় কর্মী নিহত: নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন বিএনপি প্রার্থীর

দুর্বৃত্তের হামলার আশঙ্কায় নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আসমা শাহীনের কাছে লিখিত এই আবেদন করেন সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে সিংড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আব্দুর রব।
আবেদনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু বলেন, নির্বাচনী প্রচারণার কাজে তাঁকে সিংড়ার বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। গতকাল বুধবার রাতে দুর্বৃত্তদের হাতে তাঁর এক কর্মী নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনায় তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। এমতাবস্থায় নির্বিঘ্নে প্রচারণা চালাতে ও জীবন রক্ষার্থে তিনি পুলিশি নিরাপত্তা সহায়তা কামনা করে।
এ বিষয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন বলেন, ‘প্রার্থীর আবেদনটি আমরা গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে সেটি জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল ওহাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার এ বিষয়ে বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।’
উল্লেখ্য, গতকাল রাতে সিংড়ার কলম ইউনিয়নের কুমারপাড়া এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত হন জিয়া পরিষদের সদস্য ও সহকারী অধ্যাপক রেজাউল করিম। তাঁকে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করা হয়।