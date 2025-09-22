নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের

নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এক ছাত্রকে অপহরণচেষ্টা ও মারধরের প্রতিবাদে আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জেলার নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কের রামাইগাছি এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন।
এতে প্রায় দুই ঘণ্টা নাটোর থেকে রাজশাহী, ঢাকা ও দক্ষিণাঞ্চলগামী যান চলাচল বন্ধ ছিল। তিনটি মহাসড়কের দুই পাশের প্রায় তিন কিলোমিটারজুড়ে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। রাতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারে প্রশাসনের আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে ক্যাম্পাসে ফিরে যান শিক্ষার্থীরা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাটোর শহরতলীর হরিশপুর বাইপাসসংলগ্ন রামাইগাছি ও নবীনগর এলাকার মাঝখানে অবস্থিত নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট। এ প্রতিষ্ঠানে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রামাইগাছি, আলীনগর, নবীনগরসহ আশপাশের কয়েকটি এলাকার কিছু যুবক প্রতিষ্ঠানটির মেয়েদের উত্ত্যক্ত ও ছাত্রদের র্যাগিংয়ের চেষ্টা করেন।
শিক্ষার্থীরা যেকোনো প্রয়োজনে ক্যাম্পাসের বাইরে গেলেই স্থানীয় বখাটে যুবকদের তৎপরতা বেড়ে যেত। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা ঘটে আসছিল। এসব নিয়ে একাধিকবার বিচার-সালিস বসে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর মধ্যে।
অবরোধকারী শিক্ষার্থীরা জানান, আজ দুপুরে পিয়াস নামের সপ্তম ব্যাচের এক ছাত্র খাবার খেতে ক্যাম্পাসের পাশে একটি হোটেলে যান। সেখান থেকে স্থানীয় কিছু যুবক তাঁকে তুলে ক্যাম্পাসের অদূরে নির্জন স্থানে নিয়ে মারধর করেন। এ সময় পিয়াসকে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ইয়াবা কেনার জন্য তাঁদের নিকট পাঠিয়েছে বলে গলায় ছুরি ধরে জোরপূর্বক মোবাইলে ভিডিও করতে চান। এতে রাজি না হলে তাঁকে মারধর করা হয়। বিকেলে পিয়াসকে খুঁজতে নাইম নামের অপর এক শিক্ষার্থী ওই স্থানে গেলে তাঁকেও মারধর করেন যুবকেরা। সন্ধ্যার দিকে তাঁদের ছাড়ার পর ক্যাম্পাসে এসে ঘটনাটি জানালে রাতে মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান বলেন, ‘পুলিশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম সংগ্রহ করেছি। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পুলিশ নিরাপত্তা দেবে।’
নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক বলেন, পুলিশের আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন। স্থানীয় এলাকাবাসী দ্বারা আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আজকের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় না আনলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাজনিত যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।