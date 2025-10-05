হোম > সারা দেশ > নাটোর

পাখি শিকারে বাধা দেওয়ায় যুবককে গুলি

নাটোর (লালপুর) প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

নাটোরের লালপুরে পাখি শিকারে বাধা দেওয়ায় রিপন কাজী (৩৫) নামে এক যুবককে গুলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার দুয়ারিয়া ইউনিয়নের কলসনগর কাজীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পাখি শিকারি তিন যুবককে আটক করা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় রিপনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য এম এ রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার কদিমচিলান ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের মো. জাহিদ হাসান (২৯), মো. আশরাফুল ইসলাম (৩২) ও সামাউল সরদার (৩০)।

থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রিপনের বাড়ির পাশে এয়ারগান দিয়ে পাখি শিকার করছিলেন জাহিদ হাসান, আশরাফুল ইসলাম ও সামাউল সরদার। এ সময় রিপন তাঁদের পাখি শিকার করতে নিষেধ করলে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে জাহিদ এয়ারগান দিয়ে রিপনের পেটে গুলি করেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। সেখান থেকে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মুনজুর রহমান বলেন, রিপনের পেটে গুলি লেগেছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রামেকে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, স্থানীয়রা তিন যুবককে গণপিটুনি দিয়ে আটক করে রেখেছিল। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে ওই তিন যুবককে উদ্ধার করে করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি মোটরসাইকেল, এয়ারগান ও শিকার করা পাখি জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান আছে।

বন্য প্রাণী শিকারের বিষয়টি অবহিত করলে উপজেলা বন কর্মকর্তা এ বি এম আব্দুল্লাহ বলেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

