হোম > সারা দেশ > নাটোর

নাটোরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি

মো. রাজন আলী। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের লালপুরে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মো. রাজন আলী (২০) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে উপজেলার গোপালপুর পৌর এলাকার নারায়ণপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক উপজেলার নুরুল্লাপুর গ্রামের মো. মোরশেদ আলীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঈশ্বরদী জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান জানান, খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মো. রাজন আলী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। আজ সকালে বাড়ি থেকে বের হলে তাঁর পরিবারের লোকজন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরে নারায়ণপুর এলাকায় লাশ পড়ে থাকার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন সেখানে ছুটে যান। এ সময় তাঁর চাচাতো ভাই মো. রাসেল আলী তাঁর লাশ শনাক্ত করেন।

