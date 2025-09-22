পশ্চিমাঞ্চল থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, চরম ভোগান্তি

শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে পশ্চিমাঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার রুটে চলাচলকারী বেশ কিছু বাসের চালক-হেলপারসহ শ্রমিকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন। আজ সোমবার সকাল থেকে এসব রুটে চলাচলকারী দেশ ট্রাভেলস, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, গ্রামীণ ট্রাভেলস, হানিফ, হানিফ কেটিসি পরিবহনের চালক-হেলপাররা তাঁদের দাবি আদায়ে কর্মবিরতি শুরু করেন। ফলে এসব যানবাহনের যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।
নাটোরে কথা হয় বাসচালক আব্দুল হালিম ও ইসলাম আলীর সঙ্গে। তাঁরা বলেন, ‘দেশ ট্রাভেলস, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, গ্রামীণ ট্রাভেলস, হানিফ, হানিফ কেটিসির মালিকেরা দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা কম দিচ্ছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকা যাতায়াতে একজন বাসচালককে ১ হাজার ৩৫০ টাকা, সুপার ভাইজারকে ৫৭০ টাকা এবং হেলপারকে ৫৩০ টাকা দেন তাঁরা। অথচ একই রুটে চলাচলকারী একতা পরিবহনসহ অন্যান্য পরিবহনের চালক-হেলপারকে ১ হাজার ৭৫০ টাকা করে দেন মালিকেরা।’
বাসের চালক-হেলপারসহ শ্রমিকেরা আরও বলেন, ‘বারবার দাবি তোলা হলেও ১৫ বছর ধরে বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়নি। দফায় দফায় বাসমালিকদের সঙ্গে বসেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই সোমবার ভোর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট চলাচলকারী সব গাড়ি বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করছি।’
বাসযাত্রী আব্দুল খালেক, দোলন, শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আগাম টিকিট কিনে কাউন্টারে এসে দেখি বাস নেই। ফলে অন্য বাসে গন্তব্যস্থলে যেতে হচ্ছে। এতে নানা সমস্যা হচ্ছে। অন্যান্য পরিবহনের গাড়িগুলো দূরপাল্লার জন্য ততটা সুবিধাজনক নয়।’ তবে কাউন্টার থেকে তাঁদের টাকা ফেরত দিয়েছেন বলে জানান তিনি।
জানতে চাইলে নাটোর জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি প্রশান্ত কুমার লক্ষ্মণ পোদ্দার বলেন, ‘এ সমস্যা নাটোরের নয়। এটা দেশ ট্রাভেলস, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, গ্রামীণ ট্রাভেলস, হানিফ, হানিফ কেটিসি পরিবহনের চালক-হেলপারদের সমস্যা। এ জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার রুটে এসব পরিবহনের চালক-হেলপাররা তাঁদের দাবি আদায়ে কর্মসূচি পালন করছেন। তবে নাটোর থেকে একতা পরিবহন, বনলতাসহ বিভিন্ন পরিবহনের বাস চলাচল করছে। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ রুটের লোকাল বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’
এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে কথা হয় দেশ ট্রাভেলসের সুপারভাইজার জাহিদ হাসানের সঙ্গে। তিনি বলেন, রাজশাহী ও নাটোর জেলার চালকেরাও একই দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন। ন্যাশনাল ট্রাভেলস, দেশ ট্রাভেলস, হানিফ পরিবহন, শ্যামলী পরিবহন, গ্রামীণ ট্রাভেলস, শ্যামলী এনআর ট্রাভেলস ও হানিফ কেটিসির বাসচালকেরা এই কর্মসূচি পালন করছেন। শুধু একতা পরিবহনের বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’
এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সাইদুর রহমান বলেন, ‘২১ সেপ্টেম্বর বাসের স্টাফদের সঙ্গে মালিকপক্ষের বসার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সেই তারিখ পরিবর্তন করে মালিক পক্ষ। এতে হতাশ হয়ে বাসের স্টাফরা ধর্মঘট পালন করছে।’